Piccolo adesivo usato come contrassegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo adesivo usato come contrassegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLLINO

Significato/Curiosita : Piccolo adesivo usato come contrassegno

Italiano, bollino autostradale o contrassegno autostradale) si indica, in alcuni paesi europei, il contrassegno adesivo di avvenuto pagamento del pedaggio... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. alberto bollini (poggio rusco, 16 giugno 1966) è un allenatore di calcio e dirigente sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

