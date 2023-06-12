Notizia malsicura

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Notizia malsicura' è 'Diceria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DICERIA

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Perché la soluzione è Diceria? Una diceria è una notizia malsicura che circola tra le persone senza conferme ufficiali. Spesso si diffonde rapidamente, alimentata da curiosità o desiderio di condividere informazioni, ma manca di fondamento e può creare malintesi o tensioni. La sua natura instabile la rende difficile da verificare, generando spesso confusione tra chi ascolta. La diffusione di una diceria può influenzare l’opinione pubblica e alterare le percezioni su eventi o persone. Per questo motivo, è importante distinguere le notizie affidabili da quelle dubbie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Notizia malsicura". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Notizia malsicura nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diceria

Se la definizione "Notizia malsicura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Notizia malsicura" conferma che la soluzione 'Diceria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diceria

D Domodossola I Imola C Como E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Notizia malsicura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diceria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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