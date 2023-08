Comunicazione di una notizia riservata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comunicazione di una notizia riservata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOFFIATA

Significato/Curiosita : Comunicazione di una notizia riservata

La comunicazione della scienza comprende un'ampia gamma di attività che collegano scienza e società. gli obiettivi comuni della comunicazione scientifica... Titolo. rapina in berkeley square o la soffiata – film statunitense del 1979 diretto da ralph thomas la soffiata (mind over murder) – film per la televisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

