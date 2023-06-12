Lo era una famosa sibilla

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo era una famosa sibilla' è 'Cumana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUMANA

Perché la soluzione è Cumana? La parola si riferisce a una figura mitologica conosciuta per le sue profezie e il suo ruolo di oracolo. Questa sibilla era rinomata per la sua capacità di predire eventi futuri e comunicare messaggi divini. La sua presenza era spesso associata a luoghi sacri e a pratiche religiose antiche, dove veniva consultata da personaggi importanti. La sua fama si diffuse nel tempo, rendendola una delle sibille più celebri della storia antica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era una famosa sibilla". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo era una famosa sibilla nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cumana

La soluzione associata alla definizione "Lo era una famosa sibilla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era una famosa sibilla" conferma che la soluzione 'Cumana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cumana

C Como U Udine M Milano A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era una famosa sibilla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cumana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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