La Soluzione ♚ La Sibilla che viveva in un antro vicino a Napoli

: CUMANA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La sibilla che viveva in un antro vicino a napoli: Latina di santa rosalia: (la) «ego rosalia sinibaldi quisquinae et rosarum domini filia amore domini mei jesu christi in hoc antro habitari decrevi.» (it)... La Sibilla Cumana (gr. Sßa, lat. Sibylla), sacerdotessa di Apollo, è una delle più importanti Sibille, figure profetiche delle religioni greca e romana.

Altre Definizioni con cumana; sibilla; viveva; antro; vicino; napoli;