PRODIGO

Curiosità e Significato di Prodigo

La parola Prodigo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prodigo.

Perché la soluzione è Prodigo? Prodigo indica qualcuno che spende o dà in modo smodato e generoso, spesso senza pensare alle conseguenze. Deriva dalla parabola del figliol prodigo, simbolo di pentimento e perdono. Quando si dice di una persona prodiga, si sottolinea la sua grande generosità o tendenza a sperperare. È un termine che racchiude l’idea di abbondanza e, talvolta, di spreco.

Come si scrive la soluzione Prodigo

La definizione "Lo era il figlio in una famosa parabola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

G Genova

O Otranto

