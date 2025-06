Era praticato per lavoro da Johan Cruijff nei cruciverba: la soluzione è Calcio

Home / Soluzioni Cruciverba / Era praticato per lavoro da Johan Cruijff

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Era praticato per lavoro da Johan Cruijff' è 'Calcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCIO

Curiosità e Significato di Calcio

Approfondisci la parola di 6 lettere Calcio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calcio? Il calcio è uno sport di squadra molto popolare, giocato in tutto il mondo. Consiste nel far entrare il pallone nella porta avversaria usando principalmente i piedi, ma anche altre parti del corpo, eccetto le braccia e le mani (tranne il portiere). Johan Cruijff, leggenda olandese, ha rivoluzionato il gioco con il suo talento e la sua visione strategica, rendendo il calcio uno spettacolo affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La massima punizione nel gioco del calcioGioca tra i paliSport che può essere a cinqueLago asiatico che era ricco di salmoniAnticamente era rostrataIndennità per lavoro fuori sede

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calcio

Hai trovato la definizione "Era praticato per lavoro da Johan Cruijff" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T R A E T T F U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUTTOFARE" TUTTOFARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.