La definizione e la soluzione di 13 lettere: Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle. STROFINAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

strofinamento m sing (pl.: strofinamenti)

atto dello strofinare

Sillabazione

stro | fi | na | mén | to

Pronuncia

IPA: /strofina'mento/

Etimologia / Derivazione

deriva da strofinare

