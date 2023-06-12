Dire ciao e arrivederci nei cruciverba: la soluzione è Salutare

Sara Verdi | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dire ciao e arrivederci' è 'Salutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALUTARE

Curiosità e Significato di Salutare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Salutare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Salutare.

Come si scrive la soluzione Salutare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dire ciao e arrivederci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Salutare:
S Savona
A Ancona
L Livorno
U Udine
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

