Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari' è 'Assunta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSUNTA

Perché la soluzione è Assunta? L'immagine dell'Assunta nella Basilica dei Frari di Tiziano cattura l'essenza della fede e della spiritualità. Ritrae la Madonna che viene elevata al cielo tra nuvole e angeli, simbolo di elevazione e di speranza eterna. La composizione evidenzia il senso di trascendenza e di comunione tra il divino e il mondo terreno. L'uso vibrante dei colori e la maestria artistica rendono questa rappresentazione un capolavoro che incarna la devozione cristiana. La sua presenza continua a ispirare fede e ammirazione tra i visitatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Assunta

Se la definizione "Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari" conferma che la soluzione 'Assunta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assunta

A Ancona S Savona S Savona U Udine N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il dipinto di Tiziano nella Basilica dei Frari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assunta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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