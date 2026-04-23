La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio' è 'Santa Maria In Aracoeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTA MARIA IN ARACOELI

Perché la soluzione è Santa Maria In Aracoeli? Santa Maria in Aracoeli è una chiesa situata sulla sommità più elevata del colle del Campidoglio, una posizione che la rende visibile da molte parti della città. La sua presenza storica e architettonica rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama romano, attirando numerosi visitatori e fedeli. La struttura si distingue per la sua posizione dominante e per l’importanza religiosa che riveste nel contesto urbano. La chiesa si inserisce perfettamente nel paesaggio storico della capitale, rimanendo un simbolo di devozione e di storia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio". La risposta di 20 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Santa Maria In Aracoeli

In presenza della definizione "La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio" conferma che la soluzione 'Santa Maria In Aracoeli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Santa Maria In Aracoeli

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona I Imola N Napoli A Ancona R Roma A Ancona C Como O Otranto E Empoli L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La basilica sulla cima più alta del colle del Campidoglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Maria In Aracoeli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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