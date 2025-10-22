I Bassi sono in Europa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I Bassi sono in Europa' è 'Paesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAESI

Perchè la soluzione è Paesi? In Europa, ci sono diversi paesi con caratteristiche e culture uniche. Questi paesi contribuiscono alla varietà del continente, offrendo paesaggi diversi e tradizioni antiche. La loro presenza arricchisce il panorama europeo, creando un mosaico di storie e identità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I Bassi sono in Europa

I Bassi sono in Europa Risposta: PAESI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: I

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I Bassi sono in Europa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Paesi

La soluzione associata alla definizione "I Bassi sono in Europa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paesi'.

Le 5 lettere della soluzione

P Padova A Ancona E Empoli S Savona I Imola

La soluzione 'Paesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Bassi sono in Europa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.