I Bassi sono in Europa
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SOLUZIONE: PAESI
Perchè la soluzione è Paesi? In Europa, ci sono diversi paesi con caratteristiche e culture uniche. Questi paesi contribuiscono alla varietà del continente, offrendo paesaggi diversi e tradizioni antiche. La loro presenza arricchisce il panorama europeo, creando un mosaico di storie e identità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I Bassi sono in Europa
- Risposta: PAESI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: I
I Bassi sono in Europa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Paesi
La soluzione associata alla definizione "I Bassi sono in Europa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paesi'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Paesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Bassi sono in Europa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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