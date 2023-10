Un medico con funzioni direttive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un medico con funzioni direttive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : PRIMARIO

Significato/Curiosita : Un medico con funzioni direttive

Queste direttive. nell'articolo 1 vengono date definizioni utili a facilitare la classificazione dei vari dm; tra le principali: dispositivo medico «qualsiasi... primario – in geologia, altro nome del paleozoico primario – in economia, il settore dell'agricoltura, industria estrattiva, caccia e pesca primario –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

