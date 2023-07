Organizzazione per l Alimentazione e l Agricoltura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione per l Alimentazione e l Agricoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OAA

Significato/Curiosita : Organizzazione per l alimentazione e l agricoltura

Secondo le convenzioni di wikipedia. l'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla fao (dall'inglese food and agriculture... Oceania athletics association – federazione oceaniana di atletica leggera oriental astronomical association oaa – codice iso 639-3 della lingua orok... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Organizzazione per l Alimentazione e l Agricoltura : organizzazione; alimentazione; agricoltura; L OMS è la sua organizzazione Mondiale; organizzazione di costituenti; Un organizzazione economica internazionale; La S dell organizzazione globale OMS; organizzazione noprofit fondata da Julian Assange; È soggetta ad alimentazione forzata; Medico specializzato in scienze dell alimentazione ; Le auto con due tipi di alimentazione ; Tipo di alimentazione per motori a gasolio ing; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Come il settore dell agricoltura e della pesca; A volte si dice siano rubate all agricoltura ; Regola l agricoltura UE (sigla); Se non arrivano, l agricoltura ne soffre; L agricoltura più naturale;

