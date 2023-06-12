Come dire aderenti

SOLUZIONE: ATTILLATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come dire aderenti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come dire aderenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Attillati? Gli attillati sono capi di abbigliamento che si adattano perfettamente al corpo, seguendone la forma senza lasciare spazi vuoti. Questa vestibilità rende l'abbigliamento molto aderente, evidenziando le linee e le curve di chi li indossa. La scelta di capi attillati può conferire un aspetto elegante e curato, enfatizzando la silhouette. La loro caratteristica principale è proprio l'aderenza stretta, che li distingue da altri tipi di abbigliamento più larghi o morbidi.

Quando la definizione "Come dire aderenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come dire aderenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Attillati:

A Ancona T Torino T Torino I Imola L Livorno L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come dire aderenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

