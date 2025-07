Il colore caro ad Agatha Christie in Italia nei cruciverba: la soluzione è Giallo

GIALLO

Curiosità e Significato di Giallo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Giallo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Giallo.

Perché la soluzione è Giallo? Il colore che tanto piace ad Agatha Christie in Italia è il giallo, un tono caldo e vivace che richiama mistero e suspense. Nella letteratura, il giallo indica i romanzi polizieschi e i gialli, un genere amatissimo dall’autrice britannica. Quindi, quando si parla di “colore caro”, si fa riferimento alle storie avvincenti e intrise di enigmi, che hanno reso celebre la regina del giallo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La popolare investigatrice di Agatha ChristieLa Marple di molti romanzi di Agatha ChristieCommedia di Agatha ChristieUna scrittrice come Agatha ChristieIl famoso investigatore creato da Agatha Christie

Come si scrive la soluzione Giallo

G Genova

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A L M T P A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPILATA" IMPILATA

