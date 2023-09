La popolare investigatrice di Agatha Christie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La popolare investigatrice di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MISS MARPLE

La popolare investigatrice di agatha christie

Is announced) è un romanzo giallo della scrittrice inglese agatha christie. pubblicato per la prima volta nel 1950, fu stampato in italia nel 1951 nella... Gli ospiti di sua nipote con dolce piacere.» ("miss marple e i tredici problemi" (1930)) il nome marple deriva da quello di una cittadina inglese nei pressi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

