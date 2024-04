La Soluzione ♚ Commedia di Agatha Christie

La definizione e la soluzione di 15 lettere: Commedia di Agatha Christie. TRAPPOLA PER TOPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Commedia di agatha christie: Significati, vedi agatha christie (disambigua). dame agatha christie, nome completo agatha mary clarissa christie, lady mallowan, nata agatha mary clarissa... Trappola per topi è una commedia di genere poliziesco di Agatha Christie che l'autrice trasse dal proprio racconto Tre topolini ciechi, a sua volta ricavato dall'omonimo radio-dramma: il debutto avvenne il 6 ottobre 1952 a Nottingham e, dopo una tournée in altre sei città inglesi, l'allestimento giunse al New Ambassadors Theatre di Londra il 25 novembre seguente, giorno dal quale è rimasto in cartellone ininterrottamente fino al 2020 – cosa per ...

Altre Definizioni con trappola per topi; commedia; agatha; christie;