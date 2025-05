Una scrittrice come Agatha Christie nei cruciverba: la soluzione è Giallista

Home / Soluzioni Cruciverba / Una scrittrice come Agatha Christie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una scrittrice come Agatha Christie' è 'Giallista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIALLISTA

Curiosità e Significato di "Giallista"

La parola Giallista è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giallista.

Un giallista è uno scrittore specializzato nel genere del romanzo giallo, ovvero il giallo e il mystery. Come Agatha Christie, nota autrice di gialli, il termine indica chi crea storie di suspense, mistero e intrighi polizieschi, caratterizzate da colpi di scena e indagini.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La popolare investigatrice di Agatha ChristieLa Marple di molti romanzi di Agatha ChristieCommedia di Agatha ChristieIl famoso investigatore creato da Agatha ChristieIl colore caro ad Agatha Christie in Italia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Giallista

Hai davanti la definizione "Una scrittrice come Agatha Christie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A A T O N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLATANO" PLATANO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.