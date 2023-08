Si vendono in merceria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono in merceria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOTTONI

Significato/Curiosità : Si vendono in merceria

I "bottoni" sono piccoli oggetti utilizzati per chiudere abiti o indumenti, nonché elementi decorativi nelle creazioni sartoriali. Comunemente venduti in mercerie, sono disponibili in una varietà di forme, dimensioni, colori e materiali, da legno a plastica, da metallo a tessuto. I bottoni svolgono una funzione pratica ma possono anche influenzare l'estetica dei capi d'abbigliamento, aggiungendo un tocco di stile e originalità. La scelta dei bottoni può riflettere il design e il contesto culturale dell'abbigliamento, dimostrando come anche i dettagli più piccoli siano importanti nell'arte della moda e del cucito.

