Un unità di misura per le grandezze atomiche - Soluzione Cruciverba: Angstrom

ANGSTROM

Lo sapevi che? Unità di massa atomica: L'unità di massa atomica unificata (amu, dall'inglese atomic mass unit), detta anche dalton (Da), è un'unità di misura tecnica per la massa atomica. on fa parte del sistema SI, ma viene ancora riconosciuta come unità derivata in quanto in passato utilizzata in chimica e biochimica. Attualmente si preferisce utilizzare sottomultipli del chilogrammo o multipli dell'elettronvolt, in particolare il gigaelettronvolt (GeV):nn n n n 1n n n un n =n 0,931n 5n n n n Gn en Vn n /n n cn n n 2n n n n n {displaystyle 1 mathrm {u} =0{,}9315 mathrm {GeV/c} ^{2}}n nnAltri suoi simboli sono u (simbolo più ambiguo), o uma, che è l'acronimo in lingua italiana.

