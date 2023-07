Uno strumento per valutare grandezze fisiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento per valutare grandezze fisiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MISURATORE

Significato/Curiosità : Uno strumento per valutare grandezze fisiche

Un "misuratore" è uno strumento utilizzato per valutare grandezze fisiche in modo preciso e accurato. Esistono vari tipi di misuratori progettati per misurare diverse grandezze, come lunghezza, peso, temperatura, pressione, elettricità e altro ancora. I misuratori sono strumenti indispensabili in vari settori, come l'ingegneria, la scienza, l'industria e l'ambito domestico. Essi consentono di ottenere dati quantitativi affidabili e di valutare misure con precisione. I misuratori possono essere semplici, come un righello o un termometro, o complessi, come un misuratore di pressione o un multimetro. L'utilizzo corretto dei misuratori è essenziale per ottenere misurazioni accurate e basare decisioni e analisi su dati validi e attendibili.

