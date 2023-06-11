Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4' è 'Ustione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: USTIONE
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Perché la soluzione è Ustione? L'ustione è un danno ai tessuti causato dal contatto con fonti di calore, sostanze chimiche o radiazioni. La sua gravità varia in base all'estensione e allo spessore della pelle interessata, potendo raggiungere un livello 4, che indica danni profondi e estesi. Le ustioni di grado 4 coinvolgono strati profondi, inclusi muscoli e ossa, richiedendo interventi medici urgenti. La gravità di un'ustione si valuta considerando vari fattori che influenzano il trattamento e la prognosi.
Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ustione
Quando la definizione "Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ustione'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4
- Risposta: USTIONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: U______
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ustione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con gravità: Il Battiato di Centro di gravità permanente
Con arrivare: Il fenomeno che permette di arrivare ad America partendo da Amerigo