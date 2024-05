La Soluzione ♚ Scottatura bruciatura

: USTIONE

Curiosità su Scottatura bruciatura: Successivamente a una bruciatura, in particolare in coloro che hanno una giovane età e sono di carnagione scura. a seguito di una bruciatura, i bambini possono... L'ustione è una lesione dei tessuti tegumentari causata dall'esposizione del tessuto stesso a fonti termiche, a sostanze chimiche (causticazione), a sorgenti elettriche o a radiazioni. Le ustioni che interessano solo il primo strato di pelle sono definite «ustioni superficiali» o «di primo grado»; quando il danno penetra in alcuni degli strati sottostanti, la lesione è denominata «ustione a spessore parziale» o «di secondo grado»; se invece l'alterazione coinvolge tutti gli strati della cute, si classifica come «ustione a tutto spessore» o «di terzo grado»; un'ustione che comporta lesioni ai tessuti più profondi, come muscoli o ossa si ...

