Lesione valutata in gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lesione valutata in gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : USTIONE

Significato/Curiosita : Lesione valutata in gradi

Tradizionale, sebbene non sempre sia in grado di determinare la natura di una lesione ebsiva ossea, è comunque in grado di fornire informazioni circa... Denominata «ustione a spessore parziale» o «di secondo grado»; se invece l'alterazione coinvolge tutti gli strati della cute, si classifica come «ustione a tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lesione valutata in gradi : lesione; valutata; gradi; Una lesione muscolare; lesione , contusione; lesione orale; Fastidiosa lesione orale; Infligge la lesione ; Venne spesso svalutata ; Quella del danno è valutata da un perito; Il Film autobiografico di Fellini con Titta e gradi sca; Di sapore sgradi to al massimo; Gli angoli di 90 gradi ; Sono ai più alti gradi della marina militare; Quella dell acqua si raggiunge a 100 gradi ;

Cerca altre Definizioni