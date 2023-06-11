Porto calabrese affacciato sullo Ionio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porto calabrese affacciato sullo Ionio' è 'Crotone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porto calabrese affacciato sullo Ionio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto calabrese affacciato sullo Ionio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Porto calabrese affacciato sullo Ionio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto calabrese affacciato sullo Ionio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 7 lettere della soluzione Crotone:

C Como R Roma O Otranto T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

