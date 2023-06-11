Località francese molto nota agli archeologi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località francese molto nota agli archeologi' è 'Carnac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Località francese molto nota agli archeologi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località francese molto nota agli archeologi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Carnac? Carnac è una località francese famosa per i suoi allineamenti di megaliti, risalenti all'età del bronzo. Questi monumenti, costituiti da grandi pietre disposte in file, attirano archeologi e visitatori da tutto il mondo, che ne studiano l'origine e il significato. La posizione strategica di Carnac e la presenza di queste strutture antiche testimoniano un importante sito preistorico. La sua fama si basa proprio sulla concentrazione e la monumentalità di queste testimonianze archeologiche.

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Località francese molto nota agli archeologi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carnac

La soluzione associata alla definizione "Località francese molto nota agli archeologi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località francese molto nota agli archeologi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carnac:

C Como A Ancona R Roma N Napoli A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località francese molto nota agli archeologi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Località archeologica franceseLocalità bretone dei cairnLocalità bretone celebre per i monumenti megaliticiLocalità francese nota per un uomo del PleistoceneLa città della Guayana Francese nota per il suo pepeLa località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di aliciNota località sull AdriaticoNota località della Valtellina