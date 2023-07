La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CETARA

Significato/Curiosita : La localita della provincia di salerno nota per la salsa detta colatura di alici

È nata la sfogliatella); il garum di cetara o liquamen (antichissima salsa a base di interiora di pesce, diversa dalla tipica colatura di alici); il pesto... è di +23,4 °c. cetara è sempre stato un paese di pescatori, non a caso il suo nome deriva dal latino cetaria, tonnara, o da cetari, venditori di pesci... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

