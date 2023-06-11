Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa' è 'Tendinite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TENDINITE
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tendinite
Questa pagina è dedicata alla definizione "Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa" conferma che la soluzione 'Tendinite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Tendinite
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tendinite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.