Irrigidiscono i muscoli

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Irrigidiscono i muscoli' è 'Contratture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRATTURE

Perchè la soluzione è Contratture? Le contratture sono spasmi muscolari che causano irrigidimento e fastidio. Si manifestano spesso dopo uno sforzo o a causa di posture scorrette, rendendo difficile muoversi liberamente. Questi spasmi temporanei possono essere alleviati con massaggi, stretching o riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Irrigidiscono i muscoli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contratture

Quando la definizione "Irrigidiscono i muscoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contratture'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Irrigidiscono i muscoli

Irrigidiscono i muscoli Risposta: CONTRATTURE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: C__________

C__________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino U Udine R Roma E Empoli

La soluzione 'Contratture' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Irrigidiscono i muscoli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.