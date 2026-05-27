Irrigidiscono i muscoli
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SOLUZIONE: CONTRATTURE
Perchè la soluzione è Contratture? Le contratture sono spasmi muscolari che causano irrigidimento e fastidio. Si manifestano spesso dopo uno sforzo o a causa di posture scorrette, rendendo difficile muoversi liberamente. Questi spasmi temporanei possono essere alleviati con massaggi, stretching o riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Irrigidiscono i muscoli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contratture
Quando la definizione "Irrigidiscono i muscoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contratture'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Irrigidiscono i muscoli
- Risposta: CONTRATTURE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: C__________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Contratture' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Irrigidiscono i muscoli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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