Irrigidiscono i muscoli

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Irrigidiscono i muscoli' è 'Contratture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRATTURE

Perchè la soluzione è Contratture? Le contratture sono spasmi muscolari che causano irrigidimento e fastidio. Si manifestano spesso dopo uno sforzo o a causa di posture scorrette, rendendo difficile muoversi liberamente. Questi spasmi temporanei possono essere alleviati con massaggi, stretching o riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Irrigidiscono i muscoli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contratture

Quando la definizione "Irrigidiscono i muscoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contratture'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Irrigidiscono i muscoli
  • Risposta: CONTRATTURE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: C__________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
R Roma
A Ancona
T Torino
T Torino
U Udine
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Contratture' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Irrigidiscono i muscoli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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