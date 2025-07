Parti di collegamento tra muscoli e ossa nei cruciverba: la soluzione è Tendini

Home / Soluzioni Cruciverba / Parti di collegamento tra muscoli e ossa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parti di collegamento tra muscoli e ossa' è 'Tendini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDINI

Curiosità e Significato di Tendini

Hai risolto il cruciverba con Tendini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tendini.

Perché la soluzione è Tendini? I tendini sono strutture fibrose che collegano i muscoli alle ossa, permettendo il movimento e la stabilità del corpo. Svolgono un ruolo fondamentale nel trasmettere la forza muscolare alle ossa, facilitando azioni come camminare, correre o sollevare oggetti. Essenziali per la nostra mobilità, i tendini sono una componente chiave dell'apparato muscolo-scheletrico, indispensabile per il funzionamento quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossaTra i muscoli e le ossaParti biancastre delle unghieParti di tendeI presepi con personaggi in carne e ossa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tendini

Hai trovato la definizione "Parti di collegamento tra muscoli e ossa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S G N A C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GANASCE" GANASCE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.