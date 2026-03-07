Misericordia indulgenza

SOLUZIONE: PIETÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misericordia indulgenza" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misericordia indulgenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pietà? La pietà rappresenta un sentimento di compassione e comprensione verso le sofferenze altrui, spesso spingendo a comportamenti di indulgenza e perdono. Questa virtù si manifesta attraverso gesti di bontà e sensibilità, riconoscendo la fragilità umana e offrendo aiuto senza giudizio. La pietà permette di superare l’indifferenza, creando legami di solidarietà e conforto. In molte culture, questa qualità è considerata una delle espressioni più nobili dell’animo umano.

Se la definizione "Misericordia indulgenza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misericordia indulgenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pietà:

P Padova I Imola E Empoli T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misericordia indulgenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

