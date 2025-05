Ciclo di preghiere nei cruciverba: la soluzione è Novena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ciclo di preghiere' è 'Novena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVENA

Curiosità e Significato di "Novena"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Novena, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La novena è una pratica devozionale nella tradizione cristiana che consiste in nove giorni di preghiera, solitamente dedicata a un santo, a Gesù o a Maria. Ogni giorno prevede specifiche invocazioni e richieste, spesso in occasione di eventi speciali o per chiedere grazie particolari.

Come si scrive la soluzione: Novena

La definizione "Ciclo di preghiere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

