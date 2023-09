Eroi del ciclo carolingio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eroi del ciclo carolingio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

PALADINI

Eroi del ciclo carolingio

Rinaldo è un personaggio di fantasia appartenente al ciclo carolingio, uno dei dodici paladini di francia che costituiscono la guardia scelta dell'imperatore... Xii secolo in poi, i paladini sono stati sempre considerati come un gruppo di cavalieri appartenenti al re in persona. i paladini che compaiono nella chanson...