Rivolge preghiere solamente a esseri umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivolge preghiere solamente a esseri umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Significato/Curiosita : Rivolge preghiere solamente a esseri umani

Tramite la quale egli ha creato gli esseri umani". il teologo cattolico chad pecknold scrisse che questa frase poteva essere "confusa e potenzialmente problematica"... In generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. si definisce ateo chi non crede in alcuna divinità negandone la pretesa specifica esistenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

