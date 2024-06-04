Un ciclo di preghiere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ciclo di preghiere' è 'Novena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOVENA

ALTRE SOLUZIONI: TRIDUO

Perché la soluzione è Novena? Una novena rappresenta un ciclo di preghiere ripetute in nove giorni consecutivi, spesso dedicate a una richiesta o a un ringraziamento specifico. Questa pratica religiosa permette ai fedeli di approfondire la propria fede e di rafforzare il rapporto con il divino attraverso una sequenza di suppliche e meditazioni. La novena si svolge in modo rituale, creando un momento di comunione spirituale che favorisce la concentrazione e la devozione personale. La ripetizione quotidiana rende il momento di preghiera più intenso e significativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ciclo di preghiere". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un ciclo di preghiere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Novena

Quando la definizione "Un ciclo di preghiere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ciclo di preghiere" conferma che la soluzione 'Novena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Novena

N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ciclo di preghiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Novena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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