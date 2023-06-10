La scrivania del computer

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scrivania del computer' è 'Desktop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESKTOP

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scrivania del computer" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scrivania del computer". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Desktop? Il termine si riferisce alla superficie del computer che appare sullo schermo, rappresentando il piano principale di lavoro. È lo spazio virtuale dove si trovano icone, programmi e file, facilitando l'organizzazione delle attività digitali. Questa area permette di accedere rapidamente alle applicazioni e alle risorse necessarie per lavorare o divertirsi. Rappresenta l'ambiente di interazione tra l'utente e il sistema operativo.

La soluzione associata alla definizione "La scrivania del computer" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scrivania del computer" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Desktop:

D Domodossola E Empoli S Savona K Kappa T Torino O Otranto P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scrivania del computer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

