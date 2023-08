La videata iniziale di un PC con tutte le icone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La videata iniziale di un PC con tutte le icone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DESKTOP

Significato/Curiosità : La videata iniziale di un PC con tutte le icone

La videata iniziale del desktop di un PC si apre come un'ampia tela digitale, riempita da un mosaico di icone rappresentanti programmi, file e scorci di virtualità. Le icone sono portali visivi che svelano mondi digitali al click: mappe, documenti, cartelle. Un'area di lavoro personalizzabile dove il cursore danza tra le opzioni, e la barra delle applicazioni accoglie simboli familiari. Sullo sfondo, spesso un'immagine che riflette l'identità dell'utente. Questo scrigno di opportunità e creatività incarna l'interfaccia tra il reale e il virtuale, l'accesso al potere di un PC in attesa di esplorare e connettersi con il mondo.

