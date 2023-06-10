Il movimento politico dei descamisados

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il movimento politico dei descamisados' è 'Peronismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERONISMO

Perché la soluzione è Peronismo? Il peronismo è un movimento politico nato in Argentina, caratterizzato dall'aderenza alle idee di Juan Domingo Perón. Esso si distingue per il suo impegno a favore dei diritti dei lavoratori e delle classi meno abbienti, promuovendo politiche sociali ed economiche volte a ridurre le disuguaglianze. La sua influenza si è estesa nel tempo, plasmando la storia politica del paese. La relazione tra peronismo e i descamisados risiede nel forte sostegno ai ceti popolari e nella volontà di migliorare le loro condizioni di vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il movimento politico dei descamisados". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il movimento politico dei descamisados nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Peronismo

Se la definizione "Il movimento politico dei descamisados" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il movimento politico dei descamisados" conferma che la soluzione 'Peronismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Peronismo

P Padova E Empoli R Roma O Otranto N Napoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il movimento politico dei descamisados" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Peronismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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