La Evita adorata dai descamisados nei cruciverba: la soluzione è Peron

Home / Soluzioni Cruciverba / La Evita adorata dai descamisados

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Evita adorata dai descamisados' è 'Peron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERON

Curiosità e Significato... La soluzione Peron di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Peron per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Peron? Perón, noto anche come Juan Domingo Perón, è stato un importante politico argentino, presidente e leader del movimento peronista. Amato dai descamisados, ovvero i lavoratori e le classi meno abbienti, ha promosso politiche di giustizia sociale e diritti civili, diventando simbolo di speranza e cambiamento per molti argentini. La sua figura continua a rappresentare un'icona di impegno e lotta per i più deboli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Evita di andare fuori giriSi evita con l isolamentoChi lo dice evita una ripetizioneEvita di bruciare il tavoloSi evita parando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La Evita adorata dai descamisados" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E N T D N E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENDONE" TENDONE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.