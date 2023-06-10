Inserire un condotto che facilita la respirazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Inserire un condotto che facilita la respirazione' è 'Intubare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTUBARE

Perché la soluzione è Intubare? Intubare significa inserire un condotto nel corpo che facilita la respirazione, spesso attraverso le vie aeree superiori. Questa procedura viene eseguita in situazioni di emergenza o durante interventi chirurgici per garantire un passaggio aperto e sicuro dell’aria ai polmoni. L’obiettivo principale è assicurare un apporto adeguato di ossigeno, prevenendo o trattando problemi respiratori acuti. La tecnica richiede competenza e attenzione per evitare complicazioni e mantenere la funzionalità respiratoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inserire un condotto che facilita la respirazione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Inserire un condotto che facilita la respirazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intubare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Inserire un condotto che facilita la respirazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inserire un condotto che facilita la respirazione" conferma che la soluzione 'Intubare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Intubare

I Imola N Napoli T Torino U Udine B Bologna A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inserire un condotto che facilita la respirazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intubare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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