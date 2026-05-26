Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati' è 'Form'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FORM
Perchè la soluzione è Form? Un form è uno strumento che permette di inserire informazioni facilmente. Attraverso campi e pulsanti, l’utente può comunicare dati in modo semplice e diretto, facilitando l’interazione con il sistema e rendendo più immediata la trasmissione di dettagli necessari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Form
La soluzione associata alla definizione "Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Form'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati
- Risposta: FORM
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: M
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Form' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Interfaccia informatica che consente all utente di inserire dati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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