I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio

Home / Soluzioni Cruciverba / I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio' è 'Ostiari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTIARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ostiari? Gli osta­ri erano i sacerdoti incaricati di aprire e chiudere le porte del tempio, svolgendo un ruolo importante nei riti religiosi e nelle funzioni quotidiane. La loro presenza garantiva la sicurezza e la sacralità del luogo di culto, controllando l'accesso e assicurando che tutto si svolgesse nel rispetto delle pratiche sacre. Questi officianti rappresentavano un collegamento tra il mondo divino e quello dei fedeli.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ostiari

Per risolvere la definizione "I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ostiari:

O Otranto S Savona T Torino I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I chierici che chiudevano e aprivano le porte del tempio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno avuto un ordineErano tra i bassi ranghi ecclesiastici dei chiriciIl tempio di TemiIl tempio con quattro colonne nella facciataIl maggior tempio cristianoSi parla a Tempio PausaniaUn tempio indiano o cinese