Esiste a scocca rigida a ruote espansibile

Home / Soluzioni Cruciverba / Esiste a scocca rigida a ruote espansibile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esiste a scocca rigida a ruote espansibile' è 'Valigia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VALIGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esiste a scocca rigida a ruote espansibile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esiste a scocca rigida a ruote espansibile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Valigia? Una valigia è un contenitore con una struttura resistente e compatta, progettato per essere trasportato facilmente durante i viaggi. La sua costruzione solida permette di proteggere gli oggetti al suo interno, mentre le ruote facilitano il movimento. Può essere espansa per aumentare lo spazio disponibile, rendendo più comoda la sistemazione di vestiti e altri effetti personali. La sua funzione principale è quella di custodire e trasportare beni in modo pratico e sicuro.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Esiste a scocca rigida a ruote espansibile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Valigia

In presenza della definizione "Esiste a scocca rigida a ruote espansibile", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esiste a scocca rigida a ruote espansibile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Valigia:

V Venezia A Ancona L Livorno I Imola G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esiste a scocca rigida a ruote espansibile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il trolley per i turistiUn collo con la manigliaParallelepipedo che si porta in viaggioNastro sulle ruote dei carri armatiUn veicolo a due ruoteImportante serie di competizioni su due ruoteHa due ruote e quattro pedaliUn mezzo a 4 ruote per fuoristrada