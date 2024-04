La Soluzione ♚ Rigida severa La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rigida severa. AUSTERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Rigida severa: Paul Benjamin Auster (Newark, 3 febbraio 1947) è uno scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico statunitense. Vive a Brooklyn, New York. È conosciuto anche con gli pseudonimi di Paul Queen e Paul Benjamin. Protagonista della letteratura statunitense contemporanea, nonché di quella mondiale, viene ascritto al cosiddetto Postmodernismo assieme ai suoi amici e colleghi connazionali Thomas Pynchon e Don DeLillo. La sua scrittura, diretta e incisiva, capace di scandagliare le angosce e le nevrosi dell'uomo di oggi e descrivere le solitudini delle vite contemporanee, in un mondo inesplicabile spesso ... Altre Definizioni con austera; rigida; severa; Rigida e severa nei costumi; Rigida arcigna; Signorina la severa istitutrice nei cartoni di Heidi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Rigida severa

AUSTERA

A

U

S

T

E

R

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Rigida severa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.