Può avere le ruote e il manico allungabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avere le ruote e il manico allungabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALIGIA

Significato/Curiosita : Puo avere le ruote e il manico allungabile

Sembrava troppo scontata. valigia farmers trading co, 1852 schizzo di una valigia chiusura moderna di una valigia una valigia di perline, creata tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

