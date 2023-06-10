L effetto a pieghe nei tessuti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L effetto a pieghe nei tessuti' è 'Panneggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANNEGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L effetto a pieghe nei tessuti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L effetto a pieghe nei tessuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Panneggio? Il panneggio è l'ondulazione o piega che si forma nei tessuti quando vengono drappeggiati o mossi. È un elemento che dona morbidezza e movimento ai tessuti, evidenziando la loro leggerezza e fluidità. Questo effetto è spesso usato in moda e scenografia per creare effetti estetici eleganti e dinamici. La capacità di un tessuto di assumere e mantenere pieghe è fondamentale per l'estetica e la funzionalità di abiti e decorazioni.

Quando la definizione "L effetto a pieghe nei tessuti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L effetto a pieghe nei tessuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Panneggio:

P Padova A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L effetto a pieghe nei tessuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

