La definizione e la soluzione di: Un ornamento a pieghe del vestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un ornamento a pieghe del vestito

Stai cercando il termine araldico, vedi attributi araldici di modifica#vestito. questa voce o sezione sugli argomenti abbigliamento e antropologia non... Il panneggio bagnato è una tecnica scultorea ideata da Fidia nel V secolo a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : ornamento di cui va fiero il gallo; L ornamento anche gioiello con l ardiglione; ornamento ; L ornamento sull elmo; Plissé a pieghe molto fitte e disposte a raggiera; L effetto a pieghe nei tessuti; L operazione di togliere le pieghe da un vestito; Attrezzo per eliminare le pieghe degli abiti; Si sceglie in modo che s intoni al vestito ; Così è detto un vestito di marca; Portare un vestito sul proprio corpo; I pallini sul vestito ;

Cerca altre Definizioni