RETARD

Curiosità e Significato di Retard

Retard.

Perché la soluzione è Retard? Retard indica un farmaco a effetto prolungato, progettato per rilasciare il principio attivo lentamente nel corpo, garantendo una durata più lunga dell’azione terapeutica. Questo permette di assumere il medicinale con meno frequenza, migliorando la compliance e l’efficacia del trattamento. Si tratta di una soluzione comoda ed efficace per gestire alcune patologie in modo continuo e stabile nel tempo.

Come si scrive la soluzione Retard

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

