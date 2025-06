Preparato farmaceutico a effetto prolungato nei cruciverba: la soluzione è Retard

Home / Soluzioni Cruciverba / Preparato farmaceutico a effetto prolungato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Preparato farmaceutico a effetto prolungato' è 'Retard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETARD

Curiosità e Significato di "Retard"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Retard più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Retard.

Perché la soluzione è Retard? Il termine RETARD si riferisce a un tipo di preparato farmaceutico progettato per rilasciare il principio attivo in modo graduale nel corpo, anziché tutto in una sola volta. Questo approccio consente di mantenere livelli costanti del farmaco nel sangue, migliorando l'efficacia del trattamento e riducendo la frequenza delle somministrazioni. È particolarmente utile per pazienti che necessitano di un controllo prolungato dei sintomi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di farmaco a effetto prolungatoUn preparato per la birraFisico danese che diede nome a un effetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retard

Hai trovato la definizione "Preparato farmaceutico a effetto prolungato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L D O E C R A O U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNO DUCALE" CORNO DUCALE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.